Der Tagesspiegel – при Байдене у Европы и США появился шанс на «совместное будущее», но требования никуда не денутся

19.02.2021, 4:40, Новости дня

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При новом президенте США Джо Байдене в отношениях американцев и европейцев будет меньше угроз и больше правил, при этом серьёзные требования никуда не денутся, пишет Der Tagesspiegel. Несмотря на «большие надежды», которые ЕС возлагает на преемника Дональда Трампа, конфликтными останутся вопросы увеличения оборонных расходов, строительства «Северного потока — 2», а также выстраивания правильных отношений с Китаем.



Reuters

Для трансатлантистов период правления президента США Дональда Трампа был трудным, пишет Der Tagesspiegel. При нём Вашингтон выдвинул Берлину счёт за «защиту», увидел в импорте автомобилей из ФРГ «угрозу национальной безопасности» и без согласования вводил запреты на въезд в страну. Новый же глава Белого дома Джо Байден подаёт «большие надежды», хотя и он будет выдвигать серьёзные требования.

В Европе надеются, что США снова начнут «спасать мир». Там рассчитывают, что с политикой под лозунгом «Америка на первом месте» и неуважением к многосторонним институтам будет покончено, ведь Запад стоит перед серьёзными вызовами, в частности, пандемией и глобальным потеплением. Но для начала Байдену придётся заняться проблемами внутри государства, в частности, устранением экономических последствий от коронавируса, а также глубокого раскола внутри американского общества.

США же в первую очередь хотят, чтобы Европа и особенно Германия были «дееспособными». Новый президент настаивает на том, что сильная Европа выгодна американцам, в связи с чем ЕС должен взять на себя большую ответственность, например, в обеспечении обороны, а не уходить от неё. Байден потребует, чтобы экономически сильная ФРГ увеличила свой финансовый вклад в НАТО, прогнозирует автор статьи.

Конфликтным останется и вопрос строительства «Северного потока — 2», продолжает Der Tagesspiegel. В США считают, что из-за проекта Германия попадает в сильную газовую зависимость от России, и угрожают Берлину санкциями. На данный момент трубопровод завершён уже более чем на 90%. При этом решение этого вопроса, как и проблемы с увеличением оборонных расходов, усложняет тот факт, что в этом году в Германии пройдут выборы в бундестаг, отмечает издание.

В том, что касается Китая, политика Белого дома также вряд ли изменится. США хотят, чтобы европейцы поняли, что в этой ситуации речь идёт о конкуренции систем, а именно западных, либеральных демократий и авторитарного государственного капитализма. Байден рассчитывает, что Запад сможет выработать единую стратегию по сдерживанию Пекина, особенно в сфере технологий. Пока что в Вашингтоне не уверены, что Берлин правильно оценивает китайскую угрозу, и требует отказаться от сотрудничества с концернами из Поднебесной.

Торговые конфликты между США и Европой также никуда не денутся, пишет немецкое издание. Американцы будут меньше угрожать и снова придерживаться правил, но это не означает, что Всемирной торговой организации не нужны реформы. Европейцы заметили, что свою предвыборную кампанию Байден вёл под лозунгом «Покупайте американское», а это значит, что и он будет поддерживать отечественное производство. Однако в отличие от Трампа он будет делать большую ставку на возобновляемые источники энергии и экологичные технологии. К тому же новый глава Белого дома заявил, что вернёт страну в Парижское климатическое соглашение. И здесь европейцы надеются, что им удастся построить с американцами «совместное будущее».