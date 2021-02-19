Guardian – на фоне давления Ирана будущее ядерной сделки «висит на волоске»

19.02.2021, 4:40, Новости дня

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Из-за объявления Ирана о желании сократить доступ на свои ядерные объекты наблюдателей МАГАТЭ ядерная сделка оказалась под угрозой, пишет The Guardian. При этом издание призывает президента США Джо Байдена к пошаговым мерам по возвращению к сделке и отмене санкций.



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На фоне подготовки Западом ответа на планы Ирана сократить доступ на свои ядерные объекты наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), The Guardian пишет, что будущее ядерной сделки с Ираном в настоящий момент «висит на волоске».

Издание призывает министров иностранных дел Германии, Франции и Великобритании в срочном порядке договориться с госсекретарем США Тони Блинкеном о том, как реагировать на планы Ирана, которые, как ожидается, будут реализованы во вторник. В частности, эксперты полагают, что администрация нового президента США Джо Байдена может сделать конкретное предложение о возвращении Вашингтона к ядерной сделке.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф попытался приуменьшить значение выхода страны из дополнительного протокола МАГАТЭ, что может дать Тегерану право полностью запретить доступ наблюдателей агентства к своим ядерным объектам. По словам Зарифа, Иран добровольно принял протокол и предоставил агентству исключительный доступ сверх нормы.

В четверг президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран лишь требует от Вашингтона «соблюдать закон», когда объявляет о планах сократить доступ на свои ядерные объекты наблюдателей.

The Guardian напоминает, что в четверг министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан принял в Париже своих коллег из ФРГ и Великобритании Хайко Мааса и Доминика Рааба. В режиме видеоконференции к ним присоединился госсекретарь США Энтони Блинкен. На встрече политики обсудили ситуацию в Иране и региональная безопасность на Ближнем Востоке.

При этом прямого контакта между Вашингтоном и Тегераном не было, однако Блинкен поговорил с министром иностранных дел Катара, прежде чем последний отправился в Иран в качестве посредника. Также в среду канцлер Германии Ангела Меркель беседовала с Рухани, призвав иранского лидера не сокращать доступ на ядерные объекты.

Ожидается, что уже в пятницу Меркель, Байден,президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступят на Мюнхенской конференции по безопасности, отправив послание Ирану. Тем не менее, как отмечает The Guardian, до сих пор неясно, вернётся ли Вашингтон в ядерную сделку, учитывая тот факт, что действия Тегерана ряд экспертов воспринимают в качестве попытки «давления» на Белый дом.

Издание полагает, что в условиях отсутствия доверия между сторонами, Байден может отдать предпочтение пошаговым мерам по возвращению к сделке и отмене санкций. В качестве первого шага The Guardian предлагает США отказаться от решения заблокировать выделение запрошенного Ираном у Международного валютного фонда экстренного кредита объемом $5 млрд, а также отменить ряд ограничений в отношении иранских активов на зарубежных банковских счетах и облегчить поток гуманитарной помощи.

Кроме того, администрации Байдена необходимо вернуться к прямым контактам с Ираном, а также учитывать мнение не только конгресса, но и Израиля и Саудовской Аравии.