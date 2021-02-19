Одно из самых популярных Android-приложений давно не получало обновлений

19.02.2021, 4:36, Новости дня

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Эксперты удивлены пассивностью разработчиком приложения для «Андроида» SHAREit. По их словам, данный программный продукт три месяца не получал никаких обновлений, хотя количество загрузок по всему миру уже превысило миллиард!

Кстати, хакеры уже обнаружили в приложении серьезную уязвимость и начали делать свое черное дело. О наличии ошибки в ПО известно всем: и пользователям, самим разработчикам. Но ничего не делается для ее исправления, что также весьма странно.

Напомним, что приложение SHAREit устанавливается на устройства с операционной системой Android. Оно предназначено для обмена файлами с другими гаджетами. Программная ошибка позволяет хакерам заразить устройство вирусом и управлять им в удаленном варианте.