Названы самые популярные в РФ комплектующие для компьютеров

19.02.2021, 4:36, Новости дня

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Как сообщают компетентные источники, за прошлый год на рынке компьютерных комплектующий в РФ наблюдалось оживление. Так, только в сегменте видеокарт продажи выросли на 38,5%. Самыми востребованными оказались модели NVIDIA GTX 1660 Super OC, GT 710 и GT 1030.

Среди компьютерных процессоров «чемпионский титул» завоевал Intel Core i5-9400F. Следом за ним идут чипа: AMD Ryzen 5 2600, а также Intel Core i3-9300F. Но в отличие от самих процессоров, среди материнских плат явно лидируют по популярности среди россиян изделия AMD.

В сегменте корпусов системных блоков появилась мода на RGB-подсветку. Два первых места среди популярных игровых ноутбуков заняты новыми моделями ASUS, говорят аналитики.