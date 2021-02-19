Мнение: Стыдно за самую богатую страну

19.02.2021, 4:34, Разное

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Хроника отсутствия серьезного интереса.

14 августа 2020

Чиновник из американского Минздрава сказал, что российская вакцина считается в Вашингтоне настолько недоработанной, что «даже не вызвала серьезного интереса». По версии со стороны США, куда более серьезно испытания проводит Китай. По их мнению, КНР намного ближе к победе в гонке производства вакцины.

https://www.kommersant.ru/doc/4451866 – цинк

18 февраля 2021

Ряд сотрудников Госдепартамента США в Москве обратились к местным властям с просьбой вакцинировать их от коронавируса прививкой «Спутник V», сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на документы, интервью и конспекты встреч.

Издание отмечает, что сотрудники Госдепа за рубежом испытывают трудности с получением американской вакцины. По данным его источников, ведомство в целом получило только 23% заказанной у Минздрава США партии в 315 тыс. доз.

Дипломат США на Ближнем Востоке в разговоре с WP выразил сожаление ситуацией. «Стыдно, что самая богатая страна должна полагаться на благотворительность других наций в вопросе вакцин, особенно учитывая, что лучшие вакцины — в США"

https://www.kommersant.ru/doc/4694963?from=hotnews – цинк

А ведь перед этим были чудесные полгода пропаганды на тему того, что "Спутник V – фуфло" и "Спутник V – гибридное оружие".

А теперь уже просят, чтобы их дипломатов (!) укололи вакциной "не вызвавшей серьезного интереса".

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