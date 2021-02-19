Билл Гейтс рассказал о своем отношении к биткоину

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19.02.2021, 3:58, Новости дня
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Основатель Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс заявил, что занимает нейтральную позицию в отношении криптовалют, в частности биткоина.

По его словам, криптовалюта нужна не для того, чтобы уходить от уплаты налогов или других незаконных действий. Часть его интервью CNBC приведена в Twitter телеканала.

«У меня нет биткоинов, и нет открытых позиций на них», – рассказал Гейтс. Кроме того, миллиардер указал, что курс криптовалюты очень волатильный и он не может предсказать, каким образом она будет развиваться дальше.

Основатель Microsoft добавил, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс ставит своей целью помочь с трансформацией финансовой сферы развивающихся стран в цифровую форму. Это позволяет снизить комиссии за транзакции и другие издержки.

В четверг стоимость биткоина в очередной раз побила исторический рекорд, поднявшись выше 52 тыс. долларов.

Напомним, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России считает биткоин и другие частные криптовалюты очень рискованными и волатильными активами, нынешний рост стоимости биткоина лишь подтверждает это.



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