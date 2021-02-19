Набиуллина назвала способ повысить доступность ипотеки в России

19.02.2021, 3:58, Новости дня

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Доступность ипотечного кредитования в РФ нужно повышать с помощью адресных мер, в том числе поддержкой заемщиков в регионах и молодых семей, сообщила председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, снижение ставки по ипотеке не должно противоречить тенденциям на рынке, в противном случае существует риск формирования пузырей на финансовом рынке, передает РИА «Новости».

Она отметила, что в 2020 году ставка по ипотеке снижалась из-за общего снижения ставок на рынке и программы льготной ипотеки. При этом сейчас данная программа провоцирует рост цен на жилье, во многих российских регионах сниженную ставку по ипотеке уже перекрывают выросшие цены.

«Доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей», – подчеркнула Набиуллина.

Ранее Набиуллина заявила, что льготная ипотека под 6,5% была эффективна как антикризисная мера, но ее надо вовремя свернуть, сохранив целевым образом в ряде регионов.

Накануне Банк РФ уже выступил за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5% годовых. Как отметила глава департамента финансовой стабильности ЦБ, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что, особенно в крупных городах, наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье.