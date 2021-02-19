 

Мнение: Челобитная

19.02.2021, 3:56, Разное
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Московская мэрия разрешила провести КПРФ акцию 23 февраля. Она пройдет в формате встречи с избирателями.

Подоплека у истории весьма занимательная. Руководство КПРФ собиралось провести свои собственные протестные мероприятия с повесткой против всего плохого за все хорошее, но разрешения получить не смогла. В итоге на вчерашней встрече с телевизионным изображением президента Зюганов добился того, что картинка в телевизоре благосклонно кивнула головой: дозволяю. И мэрия Москвы тут же согласовала.

Так и вижу Ульянова-Ленина, идущего с челобитной к царю-батюшке: отец родной, разреши нам тут митинг против тебя провести! А то твои сатрапы уперлись и ни в какую! И отец-император снисходит к просьбишке: ну так и быть, вон там, в закоулке можете немножечко побузить…

Источник: Эль Мюрид



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