 

Власти Латвии запретили телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в страну

19.02.2021, 3:48, Разное
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…за «глорификацию нацизма».

Власти Латвии запретили въезд в страну телеведущему Владимиру Соловьеву. Об этом сообщил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс в своем твиттере.

Такое решение принято на основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции, уточнил глава внешнеполитического ведомства. «Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме», — уточнил он.

Статья 61 Закона об иммиграции предусматривает запрет въезда в страну в том случае, если «иностранный житель создает угрозу для государственной безопасности или общественного порядка и безопасности либо по прибытии в Латвию может препятствовать досудебному расследованию или работе правоохранительных учреждений в раскрытии преступного деяния».

Ранее в одной из своих передач Соловьев назвал Адольфа Гитлера «очень смелым человеком, доблестно воевавшим в Первую мировую». В этой же передаче он сравнил Гитлера с политиков Алексеем Навальным: «Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны», — так он объяснял, почему считает, что Навальный не заслуживает уважения.

Накануне телеведущего второй раз заблокировали в соцсети Clubhouse. Блокировка была введена до окончания проверки нарушений правил доверия и безопасности. За два дня до этого соцсеть также заблокировала Соловьева: созданная им онлайн-комната для общения оказалась недоступна в связи с жалобой пользователей. Сам телеведущий утверждал, что после этого ему заблокировали возможность открывать комнаты для бесед в соцсети.

Источник: Новая газета



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