Мнение: Хуситы заняли Марибскую плотину

19.02.2021, 3:40, Разное

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Сегодня хуситы взяли район Марибской плотины.

Войска хадистов оставили позиции у плотины и отползли к городу. Де-факто, хуситы преодолели основные естественные препятствия к юго-западу от города. Впереди ровная местность, фермы и отсутствие у противника серьезных полевых укреплений.

Артиллерия хуситов начала обстреливать южную дорогу и перекресток к югу от города. Если этот район будет потерян, то хуситы фактически рассекут группировку саудовской коалиции на 2 части и лишат войска обороняющие столицу провинции возможности получать подкрепления с юга. Оперативный кризис для хадистов и саудитов продолжает разрастаться. На этом фоне боевики ИГИЛ в Йемене заявили, что они теперь официально ведут войну против хуситов в Марибе. Саудиты даже особо и не палятся в отношении своих друзей.

Большой обзор по ситуации выйдет завтра.

На текущий момент сражение за Мариб является первой крупной битвой 2021-го года.

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