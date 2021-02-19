Мендель заявила, что канал “Прямий” не планировали закрывать

19.02.2021, 3:38, Новости дня

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сказала в комментарии “Украинской правде”, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля не планировали вводить санкции против телеканала “Прямий”.

Об этом она заявила, комментируя предположения пятого президента Украины Петра Порошенко. Он 18 февраля объявил о покупке канала, и объяснил свое решение тем, что получил информацию о готовящемся решении СНБО о санкциях против прежнего владельца канала – экс-нардепа Владимира Макеенко.

“[17 февраля] у меня телефон был красным. Из всех источников [сообщали, что] 19 числа против господина Макеенко будут введены санкции, канал “Прямий” будет закрыт. Я получил 18 сообщений”, – говорил Порошенко

Мендель ответила: “Санкции против телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsOne были введены из-за доказательств финансирования из государства-агрессора, а также связь их владельца с террористическими организациями, оперирующими на оккупированных агрессором территориях Украины”.

Она добавила, что этот посыл четко артикулируется как членами СНБО, так и спецслужбами, которые занимались соответствующими расследованиями.

“Закрытие указанных каналов не имело признаков политической борьбы, решение было принято исключительно на защиту государственных интересов. Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не являются признаком наличия подобной деятельности с его стороны. Свободе слова в Украине ничего не угрожает, какие бы критические материалы или ненадежные факты – если речь идет о телеканалах, подчиненных бывшему президенту – они не распространяли”, – добавила Мендель.

Об “упорных слухах” о возможных санкциях против Макеенко писал народный депутат Александр Дубинский. Пресс-секретарь экс-генпрокурора Лариса Сарган соглашалась, что так Порошенко пытается сохранить от закрытия телеканал.

Телеканал “Прямий” начал вещание в августе 2017 года. Его связывали с Порошенко до официального подтверждения покупки канала. В конце июня 2019 года Порошенко присутствовал на встрече с коллективом “Прямого” и договорился с Макеенко о первоочередном праве на покупку канала, если его будут продавать.

В августе Порошенко приходил на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при купле-продаже “Прямого”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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