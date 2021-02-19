Мнение: Лунный грунт и американцы на Луне

19.02.2021, 3:36, Разное

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И еще в копилку для истинно верующих (в наше время в бога уже никто не верит, ибо не модно, но есть мощные секты совсем другого толка: например, одни свято верят, что американцы были на Луне, другие, не менее истовые – верят, что нет). Причем между верующими и неверующими в “американцев на Луне” идут уже практически религиозные войны – с проклятиями и анафемой, все как полагается. Разве что на кострах еще не сжигают.

Так что грех не подбросить дровишек. На вчерашней передаче ОТР, посвященной конспирологии, в записи которой я принимал участие, один из участников (жаль, не запомнил фамилию, так как он был по скайпу) кинул одно очень острое наблюдение. При этом, кстати, телевизионщики нам показали табличку “Самых распространенных в России теорий заговора”, составленную по опросу то ли Левады, то ли ВЦИОМ – так вот там вера в так называемый “Лунный заговор” (то есть в инсценировку полетов на Луну) стояла на почетном 4-м месте у россиян (на первом – вера в Мировое Правительство).

Так вот этот заочный эксперт не стал прямо говорить, были американцы на Луне или не были – но сказал другое. По его словам, привезенные ими оттуда “образцы лунного грунта” строго соответствовали представлениям ученых того времени (то есть начала 70-х годов прошлого века) о том, что из себя должен представлять лунный грунт. В частности, тогда считалось, что на поверхности Луны не должно быть воды – и действительно, в “привезенных” образцах грунта воды не было.

Но теперь-то – продолжал эксперт – мы знаем, что на самом деле на Луне воды довольно много, правда, она там пребывает в связанном состоянии… И вроде бы китайцы, которое только что отправляли свой корабль на Луну, привезли оттуда уже ДРУГИЕ образцы грунта – соответствующие уже современным представлениям о том, каким он должен быть…

Мы сейчас – приводил тот эксперт завершающий пример – как раз и судим, рассуждая о древности, тамошних путешественников исходя из того, насколько их рассказы соответствуют нынешним, а не тогдашним представлениям о мире. Например, был какой-то Фома Обманщик (могу переврать имя, говорю как запомнил), который еще в прошлом, что ли, тысячелетии плавал на тогдашних утлых корабликах далеко на Юг и по возвращении писал, что при движении на юг с какого-то момента начинают происходить чудеса – Солнце почему-то встает с другого места, а когда у нормальных людей зима – там лето, и наоборот. Естественно, того Фому подняли на смех и решили, что он никуда не плавал, поскольку его россказни противоречили всему, что тогда знали о мире (вроде его поэтому и прозвали Обманщиком).

А теперь наоборот – его считают первым мореплавателем, который ДЕЙСТВИТЕЛЬНО доплыл из Европы до Южного полушария, поскольку теперь-то мы знаем, что там и впрямь все так, как он описал.

А были ли американцы на Луне – вопрос по-прежнему неоднозначный…

UPD. А вот и некоторое подтверждение (нашел у Косарекса): “Некоторое время назад в распоряжении ученых из КНР оказались пробы образцы почвы, взятые с поверхности Луны китайской автоматической межпланетной станцией «Чанъэ-5». После детального изучения лунного грунта китайские исследователи обнаружили довольно странную аномалию. Полученные данные кардинально расходились с информацией, обнародованной США несколько десятилетий назад. Об этом сообщает издание Sina. «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный пересказ этой статьи”.