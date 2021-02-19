Объявлен список регионов, победивших в блог-туре «Россия – страна возможностей»

19.02.2021, 3:04, Новости дня

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Магаданская область, Камчатский край, Республика Коми, Республика Карелия и Челябинская область стали победителями конкурса среди регионов на право проведения блог-тура в рамках проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Регионы-победители были выбраны в трех категориях. Челябинская область одержала победу в номинации «Субъекты РФ с численностью населения от 1 млн и выше», Республика Коми и Республика Карелия набрали наибольшее количество баллов среди территорий с населением от 500 тыс. до 1 млн. А Магаданская область и Камчатский край выиграли в номинации «Субъекты РФ с численностью населения до 500 тыс.», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Победителей выбирал экспертный совет, в состав которого вошли блогеры, представители партнеров проекта «ТопБЛОГ», финалисты конкурса «Мастера гостеприимства» и профильные эксперты. (…) В рамках блог-тура наставники и победители конкурса проведут тематические встречи, автограф-сессии и мастер-классы для жителей регионов-победителей. Кроме того, они посетят достопримечательности, которые были предложены в конкурсных заявках, отправятся на экскурсии по главным спортивным объектам регионов, пообщаются с местными артистами, спортсменами, представителями коренных народов», – приводятся слова Комиссарова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Команды самых успешных участников проекта «ТопБЛОГ» и их наставники-блогеры приедут в регионы, чтобы показать их с неизвестной для большинства россиян стороны и даже разрушить стереотипы об определенных территориях. Например, в Челябинской области «топблогерам» предстоит доказать, что это больше, чем край металлургии. Новые иллюстрации регионов они продемонстрируют в своих соцсетях.

Кроме того, блогеры снимут фильмы о самых интересных событиях, национальных традициях и быте, о прекрасных природных и архитектурных памятниках в каждом пункте блог-тура. Главная задача фильмов – привлечь внимание россиян к местным красотам, показать неочевидные туристические маршруты.

«Сегодня мы рассмотрели заявки 15 регионов, которых накануне выбрали народным голосованием в соцсетях. Все они достойны того, чтобы о них знало как можно больше наших соотечественников. Поэтому очень верно, что призы предусмотрены не только для абсолютных победителей, но и для остальных регионов, ставших финалистами. (…) Кроме того, экспертный совет также рекомендовал посетить город Севастополь и снять о нем фильм», – сообщил председатель экспертного совета блог-тура «Россия – страна возможностей», генеральный директор «Русской медиагруппы» Роман Саркисов.

Напомним, «ТопБЛОГ» – проект, где каждый может получить навыки успешного ведения соцсетей и попробовать стать блогером. Самые активные «топблогеры» смогут участвовать в коллаборациях с блогерами-экспертами, получат статус амбассадора бренда, создадут профессиональное портфолио.