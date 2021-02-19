В мире: “Спутник V” стремительно меняет отношение к РФ за рубежом

19.02.2021, 3:04, Новости дня

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Западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» РФ внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет РФ не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды.

Последние успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении мягкой силы нашей страны. Возможно, впервые с советских времен РФ получила универсальный инструмент для продвижения своих интересов за рубежом. И этот инструмент не только способен переломить скептическое отношение к РФ как пресловутой «стране-бензоколонке», но и помогает сформировать личные симпатии к РФ у граждан других стран, не говоря уже о выгоде многосторонних дипломатических контактов.

Автор термина «мягкая сила», политолог из Гарвардского университета Джозеф Най понимал под ним языковую, культурную, научную привлекательность того или иного государства в мире. Можно строить передовые АЭС или создать совершенную крылатую ракету, однако такую силу не назовешь «мягкой». С этой точки зрения российский препарат, разработанный НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и символизирующий, по мнению агентства France-Presse, «научную и политическую победу РФ Владимира Путина», очевидно является фактором, повышающим престиж нашего государства в глазах мирового сообщества.

В обстановке пандемии коронавируса вакцины, продвигаемые на мировой рынок разными странами-производителями, встали в один ряд с самыми насущными товарами международного экспорта: энергоресурсами, оружием, новыми технологиями. На фоне нешуточного дефицита вакцин от COVID-19 продолжается гонка за новые рынки сбыта, а значит, и инструменты влияния стран-производителей в тех или иных регионах планеты. В минувшую среду две тысячи доз российской вакцины пересекли границу Палестинской автономии, в то время как Узбекистан сертифицировал массовое применение российской вакцины и теперь намерен приобрести не менее миллиона доз. На сегодняшний день 28 стран одобрили российскую вакцину, а уже в четверг стало известно о положительном заключении по поводу характеристик российской вакцины итальянскими инфекционистами.

Изначально на Западе с большим недоверием отнеслись к созданию, тестированию и внедрению «Спутника V». Запад забыл всемирно признанные успехи советской и российской вирусологии: 1936 год – первая в мире живая вакцина от гриппа, 1959 год – первое в мире успешное тестирование живой вакцины против полиомиелита, 2015 год – действенная вакцина против лихорадки Эбола, не уступающая западным образцам, но не нашедшая применения в силу конъюнктурных соображений.

Каково же было удивление международных наблюдателей, когда выяснилось, что российская вакцина быстрыми темпами заняла лидирующие позиции на рынках развивающихся стран. Сегодня такие крупные государства, как Аргентина, Бразилия, Индия, Иран, Мексика, Пакистан, уже закупают, локализовывают производство или готовятся одобрить российскую вакцину. Вьетнам заявляет о намерении приобрести сразу 150 млн доз.

Наладить контакты с российскими производителями вакцины планирует и Израиль. Тем более что авторитетный израильский эпидемиолог Манфред Грин в интервью португальскому изданию Visão объяснил, что нет причин отказываться от российской вакцины только потому, что она сделана в России, так как необходимость покончить с пандемией является вызовом для всего человечества.

Тем временем телеканал CNN разместил на своем сайте большой материал, посвященный распространению российской вакцины в Латинской Америке. По мнению авторов текста, это может иметь долгосрочные последствия для формирования постпандемического мира и еще больше подорвать престиж США в регионе. Владимир Путин, утверждается в публикации, способен извлечь выгоды из распространения вакцины, потенциально используя ее в качестве визитной карточки для выстраивания более выгодных для РФ взаимоотношений со странами Западного полушария, традиционно рассматривающимися американцами в качестве своего «заднего двора».

С CNN согласна испанская газета El Mundo. В ней утверждается, что Москва с помощью современной вакцины расширяет свое влияние, представ в качестве приоритетного партнера для стран Латинской Америки.

Правительства Аргентины, Боливии, Венесуэлы, Мексики, Никарагуа, Парагвая, Сент-Винсента и Гренадин также согласятся с тезисом CNN о том, что «роль поставщика вакцины для развивающихся стран – прекрасная возможность для позитивной PR-кампании» в условиях многополярного мира.

В среду президент Парагвая Марио Абдо Бенитес в телефонном разговоре со своим российским коллегой поблагодарил Владимира Путина за поставки вакцины от коронавируса, первые четыре тысячи доз которой для парагвайских медиков прибудут в страну уже в пятницу утром. Ранее экспрессивный венесуэльский президент Николас Мадуро назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире – массовая вакцинация в Венесуэле началась 18 февраля. Между тем бразильская пресса задается вопросом, кто ставит палки в колеса началу экстренного применения российского препарата в стране, пока читатели в комментариях к материалу издания Folha сетуют на то, что местные регуляторы ставят «бюрократию, корпоративизм и техническое высокомерие выше жизней многих бразильцев».

Washington Post рассуждает о том, что успех «Спутника V», названного в честь первого в мире искусственного спутника Земли, позволившего в свое время СССР опередить американцев в космической гонке, свидетельствует о победе мягкой силы РФ и успехах стратегии президента Владимира Путина в области научных исследований. Американцам вторит шведский SVT, констатирующий, что российская вакцина от коронавируса может стать крупнейшим прорывом Москвы за долгие годы на фоне того, как десятки стран выстраиваются за ней в очередь. Другое шведское издание Dagens Industri пишет о том, что возможность продавать «Спутник V» в Европе превратится в репутационную победу для России, но европейцам сейчас не до собственной гордости.

Австрийская газета Wiener Zeitung указывает, что РФ вновь удивила мир, на этот раз вакциной, и Западу приходится признать эффективность российского препарата, поднимающего престиж Владимира Путина внутри страны и за рубежом.

Британские издания Daily Express, Financial Times и Daily Storm с долей насмешки пишут об унизительном положении, в котором оказался Брюссель из-за низких темпов вакцинации населения и проблем с поставками препаратов. По мнению английской прессы, фиаско Евросоюза заставит его прибегнуть к «гибридному оружию РФ – «Спутнику V», вносящему дополнительный раскол в нестройные ряды европейской дипломатии.

Французская Figaro обращает внимание на политический характер «Спутника V». Вакцина подтвердила реальность возвращения РФ в число ведущих держав мира, в том числе и в сфере научных исследований, а ранние поставки российского препарата в Венгрию Виктора Орбана позволили вбить клин между членами Евросоюза. Другое французское издание Ouest-France во всей истории с вакциной видит геополитическую победу Москвы на фоне провала Франции и ЕС в целом.

Подобное мнение не лишено оснований: Европа вдруг обнаружила, что рискует до осени остаться без нужного количества вакцин. Франция и Германия, занимающие лидирующие позиции в мире в области химии и фармацевтики с середины позапрошлого века, не смогли создать национального средства для борьбы с коронавирусом из-за сильнейших бюрократических проволочек на уровне ЕС.

К длинному списку европейских политиков и чиновников (Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Себастьян Курц, Жозеп Боррель, Жан-Ив Ле Дриан и др.), положительно оценивших «Спутник V», на днях присоединился министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. Он поздравил российских ученых с их успехом, который, по его словам, оказался сюрпризом для международного сообщества.

Когда мы слышали столько позитивных оценок в адрес РФ в последний раз? «Спутник V» на глазах превращается в уникальный инструмент российского глобального влияния. Москва успешно конвертирует достижение своих ученых в геополитические выгоды, продвигая образ страны, готовой оказать помощь эффективной и недорогой вакциной нуждающимся странам во всем мире. Это и есть та самая мягкая сила, которой нам, возможно, так не хватало в последние годы.

Да и экономическую выгоду никто не отменял: по оценке авторитетного французского политолога Паскаля Бонифаса, экспорт вакцины, произведенной в России, продажа лицензии на его производство другим странам, а также комбинация «Спутника V» с британской вакциной AstraZeneca (что должно помочь проникновению на западный рынок) могут принести РФ порядка 25 млрд долларов уже в 2021 году. В настоящее время говорится о планах на текущий год по выпуску 1 млрд доз российской вакцины за рубежом по цене 10 долларов за дозу («Спутник V» состоит из двух доз). Для справки: в 2019 году РФ экспортировала вооружений на сумму 13,6 млрд долларов, в 2020 году – на 11,5 млрд. Успех российской вакцины заключается в том, что при высокой эффективности она дешевле американских конкурентов от фирмы Pfizer, и при этом ее легче перевозить и хранить.

Долгое время Запад пользовался монополией на производство вакцин. Но теперь западных политиков постигло жестокое разочарование. Выяснилось, что вместо того, чтобы снабжать «отсталую» Россию своими препаратами, Запад будет вынужден сам закупать вакцину у России. Трудно не согласиться с недавней статьей в немецком издании Die Welt, констатирующей, что сегодня Россия, пожалуй, нечто большее, чем «Верхняя Вольта с ракетами».

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