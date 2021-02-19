 

Суд назначил члену «Открытой России» Анастасии Шевченко четыре года условно

19.02.2021, 2:54, Разное
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…по делу о «нежелательной организации».

Октябрьский суд Ростова-на-Дону назначил члену совета «Открытой России»* Анастасии Шевченко четыре года условно. Об этом сообщает в телеграм-канале адвокат Сергей Бадамшин.

Анастасия Шевченко читает номер «Новой». Фото: Вера Олейникова
Шевченко с адвокатами. Фото: телеграм-канал журналиста Александра Плющева

Суд признал Шевченко виновной в участии в работе организации, которую Генпрокуратура признала «нежелательной» (ст. 284.1 УК). Она стала стала первой в стране обвиняемой по этой статье. Суд также назначил Шевченко четыре года испытательного срока. Домашний арест отменили, до вступлении приговора в силе — подписка о невыезде. Обвинение запрашивало для Шевченко пять лет колонии.

На оглашении присутствовали представители прокуратуры. Однако обвинитель Владимир Пушнов, который во время прений попросил приговорить Шевченко к пяти годам лишения свободы, не пришел, передает «Дождь».

Поддержать активистку приехали политик Юлия Галямина, член ОНК Москвы Марина Литвинович и Яна Антонова, которая уже осуждена по статье об участии в «нежелательной организации», сообщает «Правозащита Открытки». Также у суда присутствовали Надежда, мама фигуранта «ростовского дела» Яна Сидорова, и экс-фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов.

Фото: «Правозащита Открытки»

Шевченко вменяют два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты. После того, как завели дело против нее, аналогичную статью вменили активистам и в других регионах России.

Движение «Открытая Россия» учредил в ноябре 2016 года бизнесмен Михаил Ходорковский. Оно не было зарегистрировано, его активистов стали преследовать после признания Генпрокуратурой «нежелательной» британской организации OR Otkrytaya Rossia в апреле 2017 года. В связи с этим 30 марта 2019 года движение ликвидировали и создали общественную организацию с тем же названием.

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Источник: Новая газета



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