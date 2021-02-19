Мнение: “Мы с россиянами один народ”
19.02.2021, 2:46,
Разное
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О похождениях Зеленского в Горловке, где он давал концерты для жителей самопровозглашенной ДНР уже после фактического начала войны и взятия Горловки под контроль группой Безлера.
Митинг в Горловке. 14.04.2014
Занятие УВД в Горловке. 14 апреля 2014 года.
Безлер в Горловке. 14 апреля 2014 года.
https://twitter.com/Kornilov1968/status/1362403280362569735 – цинк
Плюс Безлер на связи.
Ну тут как сказать, вот шлепнул бы Безлер Зеленского в Горловке, ходили бы разговоры про то, как "ужасный Безлер" убили украинского артиста-юмориста.
А так, Зеленский прекрасно раскрылся, в том числе и на Украине, в том числе и для тех, кто за него агитировал и голосовал. Ну а с точки зрения управления Украиной, управляет то все равно не он – ну грохнули бы Зеленского в Горловке в 2014-м году, ну подобрали бы на смену Порошенко другую петрушку. Внешний контур управления Украиной все равно никуда бы не делся, как и управляемая война. Хотя с другой стороны, с позиций послезнания, Зеленского было бы совсем не жаль. Но это уже с позиций послезнания. В 2014-м он еще некоторое время пытался мимикрировать под нормального.
PS. Также давеча Зеленский отметился в ОАЭ, где подарил местному шейху в качестве демонстрации мощи ВПК Украины неисправный автомат.
Такими темпами он побьет рекорд Ющенко по скорости пробивания дна.
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Источник: Colonel Cassad
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