Отец погибшего на Донбассе морпеха Журавля считает Зеленского виновным в смерти сына

19.02.2021, 2:44, Новости дня

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17 февраля Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает “Обозреватель”.

Отец погибшего в июле 2020 года сержанта 35-й отдельной бригады морской пехоты Ярослава Журавля Сергей Журавель считает президента виновным в смерти сына.

“Почему у Зеленского не кричали на весь мир, что расстреляна гуманитарная группа? Что стреляли в человека, который шел полностью в белом? У Ярика все было белое – шлем, жилет, все… Об этом Зеленский не сказал. Заявил, что берет все под свой личный контроль, и полетел на дачу”, – сказал Сергей Журавель.

Он уверен, что сына могли спасти, ссылается на видео с дрона, на котором видно, что сын истекал кровью, пытался наложить себе жгуты.

Сергей Журавель рассказал, что после смерти единственного сына за неделю потерял четыре зуба и перестал видеть правым глазом.

“У меня внутри будто все умерло вместе с Ярославом. Пустота. Исчез смысл жизни. Единственное, что держит на свете, – это борьба, жажда дойти до финала и обещание, которое я дал сыну на его могиле. Я поклялся: “Сынок, ребята вычислили, что тебе до спасения не хватило всего 130 метров – и я их за тебя дойду”, – сказал Сергей Журавель

13 июля 2020 года в районе Зайцево Донецкой области офицер 35-й отдельной бригады морской пехоты Дмитрий Красногрудь во время выполнения боевого задания получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Украинская сторона в тот же день договорилась с боевиками об эвакуации тела погибшего и объявлении режима тишины. Но когда группа в белых касках с опознавательными знаками приблизилась к телу офицера, боевики открыли по ней огонь вначале из стрелкового оружия, а затем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, первым в группе шел сержант разведвзвода Журавель, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военный медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. В то же время боевики продолжали вести огонь, в результате чего медик Николай Илин погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы.

Тело военного медика передали ВСУ 17 июля. Его похоронили в Киеве 22 июля.

18 июля боевики “ДНР” заявили, что нашли тело Журавля. Представитель “ДНР” отметил, что обстановка на месте, где был найден военнослужащий, говорит о том, что он погиб не сразу и пытался связаться по радиосвязи с командованием.

Главнокомандующи Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в интервью “Обозревателю”, которое было опубликовано 14 января, рассказал, что Журавель и Красногрудь “нарушили все приказы, которые были”. По его словам, комбат не знал об инициативе Красногрудя и Журавля.

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