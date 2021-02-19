Мнение: О лишении гражданства Навального

19.02.2021, 2:40, Разное

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Конечно, нынешним российским властям от оппозиционера и политзека Алексея navalny Навального – сплошь головная боль. И свои малолетки бузят, и перед Европой неудобно, и дело санкциями пахнет. А в то же время – вопрос принципа, и прогнуться нельзя. Не по-пацански.

Вот барин Никита Сергеевич и предложил мудрый выход: «возвращать статью о лишении гражданства» да и высылать из страны куда подальше тех, кто призывает иностранные государства вводить санкции против РФ.. А боярин Дмитрий Сергеевич как-то по-холопски идею эту поддержал: мол, интересная она. Учитывая, что за последние полгода только Алексей Навальный и отметился призывом насчёт санкций, понятно, куда оба метят.

Но на самом деле, этот кейс – с двойным и даже тройным дном.

Первое. И тот, кто предложил, и те, кто сейчас дружно одобряют, Россию не любят, не уважают от слова совсем. И не знают чуть меньше, чем полностью. Потому что уважение к стране начинается с уважение к её законам. А в Основном законе Российской Федерации буквально русским по-белому сказано (ст. 6, п. 3): «Гражданин Российской Федерации не может быть лишён своего гражданства». И вот это не изменить уже никаким голосованием на пеньках. Только через принятие новой Конституции.

Иными словами, ни барин, ни боярин законов российских не знают, да и знать не хотят. Что более чем красноречиво говорит о состоянии нынешней России как государства сугубо феодального. Где источником права выступает не закон, а сеньор.

Второе. Собственно, можно и продавить изменение Закона о гражданстве в любую угодную сторону: путинский Конституционный суд признает, что всё правильно. Однако тут вот какие аналогии возникают. Сходу вспоминается знаменитый «философский пароход» 1922 года, когда из советской России выслали представителей интеллигенции, а также великих русских мыслителей и философов — тех, кого обычно называют «цветом нации». В более позднее время гражданства лишали Александра Солженицына, а также Галину Вишневскую и Мстислава Ростроповича. То есть, масштаб личности Алексея Навального, буде лишат его гражданства, сразу поднимется на эту, прежде недосягаемую для него высоту.

Ну и третье. Законов развития никто не отменял. Исторической спирали тоже. После 1922 года, когда с инакомыслием боролись гуманно и либерально, пришёл 1937-й. Наверное, многие россияне совсем бы не против его повторить, но…

Логичный вопрос к таким повторяльщикам. А почему вы так уверены, что сами окажитесь среди тех, кто ставит оппонентов к стенке под ружейный залп, а не среди того большинства, которое и поставили к стенке? Или #история Ягоды, Ежова, Берии ничему вас не учит?

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