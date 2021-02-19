Неизвестные отправляют сообщения знакомым Юлии Навальной с ее телефона

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19.02.2021, 2:00, Разное
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Его забрали после обыска.

Неизвестные начали отправлять сообщения с телефона Юлии Навальной, который силовики изъяли во время обыска у нее дома две недели назад. Об этом сообщила команда Навального в твиттере Киры Ярмыш.

«Классная история. Две недели назад, как вы все знаете, у Юли Навальной был обыск. Отобрали все телефоны. И — вот чудо! — сейчас люди, записанные у нее в контактах в телефоне, говорят, что им пишут от ее имени. Здорово работает наша полиция!» — сказала команда.

Ближайшие сторонники политика пока не раскрывают содержания сообщений, отправленных с телефона супруги Навального.

Обыск в квартире Навальных на Автозаводской прошел 27 января. Силовики тогда заклеили камеры видеонаблюдения на лестничной площадке и дверной глазок, а затем начали ломиться в дверь, не дожидаясь приезда адвоката Навальной. Оперативные действия закончились глубокой ночью.

В тот же день обыски прошли у ближайших сторонников оппозиционера. В том числе — у его пресс-секретаря Киры Ярмыш и главы «Альянса Врачей» Анастасии Васильевой. Вскоре они стали фигурантами «санитарного» дела, возбужденных после акции 23 января.

Источник: Новая газета



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