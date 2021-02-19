Степанов вылетел в Индию – контролировать отправку первой партии вакцины в Украину и договариваться о поставке новых

19.02.2021, 1:50, Новости дня

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов летит в Индию. Об этом он сообщил в Facebook, опубликовав фото из самолета.

Степанов написал, что летит из Киева через Дубай и Дели в Пуне. Перелет продлится 17 часов. По словам министра, он отправился в Индию, чтобы договориться о дополнительных поставках вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

“Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире – Serum Institute of India. К сожалению, пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет. Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас. Поэтому основная задача – к уже законтрактованным 12 млн доз достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021–2022 годах непосредственно с производителем”, – написал он.

Министр добавил, что “отправку первой партии проконтролирует на месте”.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/877298396146490

Ожидалось, что вакцинация стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля. 17 февраля он заявил, что бесплатные 117 тыс. доз вакцины от Pfizer поступят в Украину к концу февраля, а первые 500 тыс. доз от AstraZeneca (закупленные правительством) – до 21 февраля, также министр выразил уверенность, что вакцинация начнется в этом месяце. Точную дату поставок в Минздраве назвать не могут.

На фоне этих событий во фракции “Слуга народа” начали говорить о возможности обсуждения отставки Степанова. Замглавы фракции Евгения Кравчук сказала, что в случае, если до конца недели не будет “каких-то позитивных сигналов, министру стоит готовиться к более серьезному разговору”.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Отдельно власти закупят еще 12 млн доз вакцины от AstraZeneca и Novavax (США). Кроме этого, ожидается, что в Украину до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз вакцины.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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