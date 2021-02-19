 

“Шахтер” стартовал в плей-офф Лиги Европы с выездной победы

19.02.2021, 1:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Донецкий “Шахтер” 18 февраля одержал победу со счетом 0:2 в выездном матче против клуба “Маккаби” из Тель-Авива. Об этом сообщила пресс-служба ФК “Шахтер”.

Украинский клуб проводил второй официальный поединок с начала года, тогда как израильтяне зимой играли в своем чемпионате без пауз.

“Шахтер” подолгу владел мячом, пытаясь вскрыть оборону хозяев многоходовыми комбинациями, и это удалось на 31-й минуте: Марлос забросил мяч в штрафную на Николая Матвиенко, тот в касание отдал Алану Патрику, который забил гол в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, отметили в пресс-службе.

Второй раз мяч в ворота израильтян залетел в дополнительное время матча.

“Вышедший на замену Фернандо перехватил мяч в центре, организовал быстрый контрвыпад и отдал на Тете, который спокойно переиграл кипера”, – отметили в ФК.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Президент Сербии пообещал первым принять российскую вакцину от коронавируса

25.11 / Саакашвили предрек катастрофу в экономике Украины

21.10 / В КИУ заявили об аномальном росте количества избирателей в некоторых общинах Украины

12.11 / Daily Mail – для борьбы с ожирением в Великобритании планируют запретить рекламу нездоровой еды

31.08 / Ефремов отказался отвечать на вопросы представителя потерпевших

28.08 / В США заявили об обнаружении российской подлодки у берегов Аляски

16.08 / CNN – Обама обвинил Трампа в попытках отбить у американцев желание голосовать

20.07 / Экспертиза подтвердила подлинность «екатеринбургских останков»

18.01 / FAZ – после блокировки Трампа в Twitter политики в Германии требуют расширить контроль государства над соцсетями

18.09 / Еврокомиссия подписала второй контракт на поставку вакцины от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска