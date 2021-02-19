Реальные зарплаты в РФ выросли на 2,5%

19.02.2021, 1:16, Новости дня

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Размер реальных заработных плат в РФ в 2020 году увеличился на 2,5%, среднемесячная зарплата работников организаций в 2020 году составила 51 тыс. рублей, свидетельствуют данные Росстата.

Уточняется, реальная зарплата – это средняя начисленная зарплата, которую скорректировали на уровень инфляции. В частности, в декабре минувшего года реальные зарплаты выросли на 4,6% в годовом выражении, а по сравнению с ноябрем – на 39,5%. Причиной является получение работниками премий и различных финансовых бонусов в конце года.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2020 году, по предварительным данным, составила 51 083 рубля и по сравнению с 2019 годом выросла на шесть процентов, в декабре 2020 года – 69 278 рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 9,7%», – говорится в докладе.

Также сообщается, что по сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная заработная плата, которую начисляли работникам, увеличилась почти на 41%. Согласно оценке Росстата, такие явления произошли на фоне уменьшения реальных располагаемых доходов населения примерно на 3,5%. Это объясняется тем, что предприниматели стали получать меньше дохода, также снизились доходы вкладчиков.

Ранее сообщалось, что численность безработных в РФ в январе 2021 года, по предварительным данным, составила около 4,317 млн человек, что на 2,6% меньше показателя за декабрь 2020 года, но больше января 2020 года на 24%.