 

NASA успешно посадило на Марсе ровер Perseverance. Он уже передает снимки на Землю

19.02.2021, 0:56, Новости дня
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Марсоход NASA Perseverance (“Настойчивость”), который покинул Землю 30 июля 2020 года, 18 февраля совершил успешную посадку на Марсе, трансляция велась на YouTube-канале NASA. 

Ровер сел в кратере Езеро, который он будет исследовать. 

“Я в безопасности на Марсе. Настойчивость приведет вас куда угодно”, – сообщили в аккаунте марсохода в Twitter после его посадки. Там же обнародуют снимки, которые делает марсоход. 

Первые два фото уже опубликованы. 

And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMars pic.twitter.com/dbU3dhm6VZ

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

В космическом агентстве аплодировали, когда марсоход передал первый снимок. 

Behold! @NASAPersevere’s first image after completing her #CountdownToMars: pic.twitter.com/pBFNk62zfi

— NASA (@NASA) February 18, 2021

Perseverance будет исследовать кратер Езеро, сообщили в NASA. Ученые предполагают, что 3,5 млрд лет назад кратер имел собственную дельту реки и был заполнен водой.

Одна из задач марсохода – поиск признаков микробиологической жизни в прошлом Марса. В частности, он соберет образцы грунта, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Кроме этого, Perseverance будет записывать на Марсе звуки: на нем есть пара микрофонов, которые, если все пойдет по плану, запишут приземление на Марс, а также звуки работы марсохода, ветра и другие внешние шумы.  


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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