 

Тебе исполнилось 14? Тогда мы идем к тебе.

19.02.2021, 0:12, Разное
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Следственный комитет РФ выпустил видеоролик с «оригинальным» поздравлением подросткам: свечи, торт и уголовка.

Сотрудники Московского управления СК РФ выпустили ролик-поздравление, предназначенный для подростков, достигших 14-ти лет, в котором предупредили о наступлении уголовной ответственности.

«С этого дня тебе самому придется отвечать за убийство и причинение вреда здоровью, а также корыстные преступления, такие как кража, грабеж, разбой, угон и вымогательство», — говорится в видео. Также сотрудники ведомства напомнили, что с этого возраста молодым людям придется отвечать за терроризм, захват заложников и насильственные действия сексуального характера.

Спустя несколько часов после публикации ролик с официальной страницы был удален.

Источник: Новая газета



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