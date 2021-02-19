 

Мнение: Последствия энергетической катастрофы в Техасе

19.02.2021, 0:04, Разное
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Последствия энергетической катастрофы в Техасе на фоне аномального похолодания.

Республиканцы валят на демократов, замерзшие ветряки и "Новый зеленый курс"
Демократы на приватизацию энергосектора, автономную энергосистему Техаса и неэффективное управление республиканцев. Некоторые прямо заявляют, что это расплата Техасу за поддержку Трампа и оспаривание победы Байдена сенаторами от Техаса. В первую очередь, ведется кампания против сенатора Тэда Круза, который публично отрицает победу Байдена.

На этом фоне несколько миллионов человек по-прежнему сидят без электроэнергии. Из-за происходящего число погибших уже превысило 35 человек – замерзших, отравившихся угарным газом и т.д.

Источник: Colonel Cassad



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