 

Рада ужесточила ответственность за сексуальное насилие над детьми

19.02.2021, 0:02, Новости дня
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Верховная Рада 18 февраля приняла закон № 3055 об ужесточении ответственности за сексуальное насилие над детьми. 

В пояснительной записке закона сказано, что его принятие было обусловлено несовершенством нормативно-правовой базы Украины в сфере защиты детей от сексуальной эксплуатации. Это было отмечено Ланцаротским комитетом в отчете от 4 декабря 2015 года по выполнению Украиной Ланцаротскои конвенции.

Законопроектом дополнил Уголовный кодекс Украины новыми статьями: “Домогательства ребенка для сексуальных целей”, “Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение”, “Проведение зрелищного мероприятия сексуального характера с участием несовершеннолетнего”.

Законопроект дополнил ст. 155 Уголовного кодекса Украина нормой о том, что совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет, влечет за собой ограничение или лишение свободы на пяти  лет.

Действия сексуального характера, совершенные близкими родственниками или членами семьи,  будут наказываться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба поблагодарил народных депутатов за принятие закона. Об этом он написал 18 февраля в Facebook.

“Данный законопроект поможет усилить уголовно-правовую защиту детей от сексуального насилия и эксплуатации и снизить уровень сексуального насилия и эксплуатации детей в Украине”, – отметил он.

Кулеба отметил, что закон криминализует:

Порнографические материалы с участием детей (ст. 301-1 УК, ст. 20 Конвенции);
Умышленное получение доступа к порнографическим материалам с участием детей с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий;
Умышленное приобретение, хранение, изготовление, ввоз в Украину, перевозку или другое перемещение порнографических материалов с участием детей (независимо от цели сбыта или распространения);
Принуждение малолетнего лица к участию в создании порнографических материалов (как отдельно квалифицирующий состав преступления, выделяется рядом с такими действиями несовершеннолетних);
Домогательства ребенка в интернете с целью совершения в отношении него каких-либо действий сексуального характера, в том числе, вовлечения в изготовление порнографии с участием детей.

https://www.facebook.com/KulebaMykola/posts/3446106215494472

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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