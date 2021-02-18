 

Переброску бомбардировщиков США в Норвегию назвали угрозой стабильности и миру

18.02.2021, 23:28, Новости дня
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Развертывание американских стратегических бомбардировщиков B-1 в Норвегии создает препятствия для стратегической стабильности и мира, заявило посольство РФ в Вашингтоне.

В среду начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявил, что Вашингтон, скорее всего, продолжит дислоцировать на временной основе американские стратегические бомбардировщики B-1 в Норвегии.

«Браун объясняет размещение стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, которые раньше несли ядерное оружие, необходимостью оперативной непредсказуемости. Однако это негативно сказывается на стратегической стабильности и всеобщем мире», – передает заявление посольства ТАСС.

3 февраля порядка 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии, куда впервые будет переброшена для выполнения заданий группа стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer.

МИД РФ резко отреагировал на новости о будущем развертывании в Норвегии бомбардировщиков ВВС США.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, как бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки.



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