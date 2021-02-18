 

Захарова оценила шансы на улучшение отношений с США

18.02.2021, 23:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Отношения между Россией и США вряд ли резко улучшатся в ближайшие месяцы, завила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Я думаю, что резкого улучшения не будет. Говорить об улучшении таком не резком, но постепенном: я не уверена, что в ближайшие месяцы мы это будем наблюдать», – сказала она в эфире YouTube-канала «Антонимы».

Новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России. США назвали Россию угрозой для всех стран НАТО.

Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие РФ и Китаю.

В четверг заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявлял, что Москва в свете объявления НАТО создания новой стратегии предпримет все необходимые дополнительные меры для того, чтобы надежно обеспечить свои законные интересы обороны и безопасности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Петербург возвращается к активной жизни: открывают парки, кафе и спортплощадки

20.01 / Литвинова снялась топлес

14.10 / В РФ представили новый седан Rolls-Royce Ghost

25.09 / Le Figaro – нападение на студентку из-за юбки в Страсбурге вызвало волну возмущения

14.08 / Названо число пострадавших во время беспорядков в Белоруссии милиционеров

10.08 / Ливанское правительство уходит в отставку после взрыва в Бейруте

05.10 / BMW M8 Coupe на время покинет США

23.09 / Штепу, которую обвиняют в сепаратизме, зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска

16.09 / Российский Су-27 перехватил патрульный самолет ВМС США над Балтикой

29.06 / Минтранспорта назвало сроки восстановления международных ж/д перевозок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска