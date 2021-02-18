Попова назвала единичными случаи завоза новых штаммов COVID-19 в Россию

18.02.2021, 23:28, Новости дня

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В РФ не зафиксировано распространение «британского» и других новых штаммов коронавирусной инфекции, есть только единичные случаи завоза новых мутаций заболевания на территорию страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Распространения иного штамма, чем те штаммы, которые мы видели и видим в Российской Федерации, распространения иных штаммов в Российской Федерации на сегодняшний день нет», – сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

При этом она сообщила о «единичных находках» случаев заражения новыми штаммами. Кроме того, Попова рассказала, что новая российская тест-система для выявления «британского» штамма коронавируса может определить мутацию, которая также встречается в бразильском и южноафриканском вариантах. Глава Роспотребнадзора назвала это «уникальной разработкой».

«Она такая первая в мире, это сокращение времени и расширение возможности увидеть вирус, который имеет вот эту 501-ю мутацию, о которой все сегодня говорят», – рассказала Попова.

По ее словам, такая мутация есть как в «британском», так и в «южноафриканском» и «бразильском» штаммах.

Ранее Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления «британского» штамма COVID-19.

Накануне врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков объяснил опасность «британского» штамма COVID-19 для детей. Он также предупредил переболевших COVID-19 о риске подхватить «британский» штамм коронавируса. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев коронавируса, как и число жертв, в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти.

Напомним, в декабре 2020 года РФ временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Позже РФ продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля.