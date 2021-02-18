Корпус морской пехоты является неоспоримым лидером Вооруженных сил США по “дедовщине”

18.02.2021, 23:22, Разное

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Philip Athey 02.17.2021

Новобранцы из учебной роты 2-го учебного батальона держат свои боевые укладки во время сбора новобранцев на базе корпуса морской пехоты в Сан-Диего, 26 октября 2018 г. (Lance Cpl. Jose Gonzalez/Marine Corps)

Согласно недавнему исследованию Пентагона, Корпус морской пехоты является безусловным лидером ВС США, по крайней мере, с точки зрения дедовщины.

Отчет за 2018 год показал, что 256 из 291 жалобы на дедовщину поступили от Корпуса морской пехоты, а 91 из 102 подтвержденных случаев неуставных отношений принадлежал Корпусу.

Военно-морской флот был вторым с 17 жалобами, 10 из которых оказались обоснованными, в то время как у армии было всего 13 жалоб, ни одна из которых не была признана обоснованной, у ВВС было в общей сложности пять жалоб с одним подтвержденным инцидентом, сообщает Military.com .

Данные о дедовщине для Корпуса морской пехоты в 2019 году показали, что количество жалоб снизилось до 188, а количество подтвержденных инцидентов – до 47, сообщает онлайн-издание.

Смерть новобранца-мусульманина в 2016 году стала основным пунктом нового телесериала о системной дедовщине на базе Parris Island



Этот сериал будет ориентирован на показ культуры дедовщины и глубоко укоренившейся исламофобии на базе подготовки морской пехоты



J.D. Simkins and Philip Athey

Ни Military.com, ни Marine Corps Times еще не получили ответа на свои запросы данных о дедовщине в отношении остальной части Министерства обороны в 2019 году. Marine Corps Times все еще ждет отчета Пентагона за 2018 год.

Отчет Министерства обороны за 2018 год был заказан тогдашним министром обороны Джимом Мэттисом как часть реформы, направленной на искоренение оскорбительных выражений и оскорбительного поведения в рядах Вооруженных сил.

«Корпус морской пехоты состоит из более чем 230 000 военнослужащих срочной службы, резервистов и числящихся в запасе гражданских морских пехотинцев, и подавляющее большинство из них выполняет свои обязанности преданно и честно», – сообщил бригадный генерал Джейсон Вудворт, директор отдела кадровых планов и политики Корпуса морской пехоты, в своем заявлении Marine Corps Times. «Неспособность действовать и реагировать не только несовместима с тем, кем мы являемся, но и унижает наши традиции, угрожает нашей сплоченности и моральному духу и мешает выполнению нашей миссии».

Вудворт сказал, что Корпус добился больших успехов в борьбе с дедовщиной, указав на резкое сокращение числа инцидентов с 2018 по 2019 год.

«У нас еще есть над чем поработать, поскольку цель остается – ноль случаев дедовщины», – добавил Вудворт.

Корпус морской пехоты стал более серьезно относиться к дедовщине в своих рядах с 2016 года, когда новобранец морской пехоты-мусульманин Рахил Сиддики бросился в лестничный проем казармы на острове Пэррис, штат Южная Каролина, упал с высоты 40 футов и разбился насмерть.

Этот случай привел к осуждению в 2017 году сержанта-артиллериста Джозефа Феликса и разоблачению многочисленных антимусульманских инцидентов на острове. История Сиддики в настоящее время превращается в сериал о культуре неуставных отношений и исламофобии на базе новобранцев морской пехоты.

Данные за 2018 год не содержали никакой информации о расовой принадлежности жертв, условиях, которые привели к дедовщине, а также о каких-либо долгосрочных или краткосрочных последствиях дедовщины, сообщает Military.com . Данные показали, что большинство нарушителей дедовщины были белыми.

В соответствии с нынешней политикой Корпус морской пехоты «агрессивно» расследует все случаи неуставных отношений, сообщила Marine Corps Times Ивонн Карлок, пресс-секретарь отдела кадров и резервов морской пехоты.

«Дедовщина и другое деструктивное поведение должны быть рассмотрены командиром морской пехоты и назначены меры в течение трех рабочих дней с момента предполагаемого нарушения», – написала Карлок в электронном письме.

Кроме того, все жалобы отправляются в штаб-квартиру морской пехоты, где они отслеживаются до тех пор, пока не будут приняты соответствующие меры, добавила Карлок.

Как сообщили Marine Corps Times представители соответствующих служб, военно-воздушные силы и флот централизованно отслеживают сообщения о дедовщине. Армия еще не ответила на просьбу прокомментировать правила отслеживания дедовщины.

«Дедовщина не имеет места в дисциплинированных и профессиональных вооруженных силах и не допускается в морской пехоте ни в какой форме», – сказала Карлок.