Наследство Андрея Мягкова состоит из столичной квартиры и дачи в Подмосковье

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18.02.2021, 23:14, Разное
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Покойный актер Андрей Мягков признавался в интервью, что «к роскоши он с супругой не привык». Он часто отказывался от современных сценариев и не снимался только ради гонораров. В результате, из наследства легендарный артист оставил родным только столичную квартиру и дачу в Подмосковье.
Андрей Мягков прожил с женой Анастасией Вознесенской более 50 лет. Знаменитая пара редко комментировала свою личную жизнь и только один раз показала журналистам свой дом, когда об их семье снимали документальный фильм. В ходе интервью с Дмитрием Гордоном актер признался, что им с супругой «много не надо». При этом, он всегда смотрел на цены, прежде чем что-то купить. Более десяти лет назад звезде «Иронии судьбы» сделали операцию на сердце в Германии. Как пояснила Анастасия Вознесенская, им помогло тогда государство, так как самостоятельно такое дорогостоящее хирургическое вмешательство семья оплатить не могла.

82-летний актер получал пенсию в размере 60 тысяч рублей. По словам Андрея Мягкова, им хватало на ежемесячные расходы и лекарства. У актера остался автомобиль Volkswagen Tiguan, столичная квартира, расположенная в районе Дорогомилово и подмосковная дача. При этом, все он обустраивал своими руками. Летом супруги уезжали на дачу, а в холодное время жили в Москве.

Прямой наследницей Андрея Мягкова является Анастасия Вознесенская. У пары не было детей, но в одном из интервью актриса сказала, что их это «никак не травмировало». Супруга покойного артистка ни о чем не жалеет, так как ей не с чем сравнивать бездетную жизнь.

Источник: www.kp.ru



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