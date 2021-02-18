Наследство Андрея Мягкова состоит из столичной квартиры и дачи в Подмосковье

18.02.2021, 23:14, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Покойный актер Андрей Мягков признавался в интервью, что «к роскоши он с супругой не привык». Он часто отказывался от современных сценариев и не снимался только ради гонораров. В результате, из наследства легендарный артист оставил родным только столичную квартиру и дачу в Подмосковье.

Андрей Мягков прожил с женой Анастасией Вознесенской более 50 лет. Знаменитая пара редко комментировала свою личную жизнь и только один раз показала журналистам свой дом, когда об их семье снимали документальный фильм. В ходе интервью с Дмитрием Гордоном актер признался, что им с супругой «много не надо». При этом, он всегда смотрел на цены, прежде чем что-то купить. Более десяти лет назад звезде «Иронии судьбы» сделали операцию на сердце в Германии. Как пояснила Анастасия Вознесенская, им помогло тогда государство, так как самостоятельно такое дорогостоящее хирургическое вмешательство семья оплатить не могла.

82-летний актер получал пенсию в размере 60 тысяч рублей. По словам Андрея Мягкова, им хватало на ежемесячные расходы и лекарства. У актера остался автомобиль Volkswagen Tiguan, столичная квартира, расположенная в районе Дорогомилово и подмосковная дача. При этом, все он обустраивал своими руками. Летом супруги уезжали на дачу, а в холодное время жили в Москве.

Прямой наследницей Андрея Мягкова является Анастасия Вознесенская. У пары не было детей, но в одном из интервью актриса сказала, что их это «никак не травмировало». Супруга покойного артистка ни о чем не жалеет, так как ей не с чем сравнивать бездетную жизнь.

Источник: www.kp.ru