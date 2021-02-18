Ученые: Сновидения защищают зрительную кору головного мозга

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18.02.2021, 23:14, Разное
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Учёные нашли новое объяснение регулярным ночным сновидениям у каждого человека. С помощью снов мозг пытается защитить зрительную кору от перенапряжения.
На новую теорию исследователей подтолкнул эксперимент, в котором изучалась способность зрячих людей различать шрифт Брайля. Для этого респондентов разделили на две группы. В одной из них всем участникам, на момент обучения, завязывали глаза. Вторые же пробовали читать как обычно. В итоге испытуемые из первой продемонстрировали куда лучшие результате. Во время чтения у них активизировалась зрительная кора головного мозга и она перестраивалась, взяв на себя обработку слуховой и тактильной информации. Именно поэтому, уверены учёные, мозг во сне старается нагрузить эту область различными картинками, чтобы не заставлять её перестраиваться, так как такая активность негативно сказывается на общем состоянии мозга.

Подобная теория позволяет также объяснить и связь с длительностью сновидений в детском и преклонном возрасте. Во время взросления гибкость нейронов постепенно снижается. Из-за этого мозг больше не испытывает необходимости поддерживать работу всех частей в «боевой готовности» и, как следствие, фаза быстрого сна у людей преклонного возраста заметно ниже, чем у подростков.

Источник: www.popmech.ru



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