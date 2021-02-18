Врач Парамонов объяснил, какие продукты могут заблокировать кишечник

18.02.2021, 23:14, Разное

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Врач Алексей Парамонов назвал продукты, которые могут провоцировать непроходимость кишечника. По его словам, не нужно налегать на беляши и хинкали. К тому же не стоит употреблять большое количество овощей и фруктов.

Кишечная непроходимость чревата тем, кто перенес хирургические операции на животе. У здоровых людей зачастую проблема возникает при регулярном неправильном питании. Беляши и хинкали сделаны из мягкого теста, которое к тому же в первом случае жарится. Также проблемы со здоровьем может спровоцировать употребление слишком жестких яблок и груш. Эти фрукты необходимо более тщательно пережевывать, чтобы не допустить развитие негатвных последствий.

Полный отказ от клетчатки также понесен за собой последствия для здоровья. Употребление неспелой хурмы приводит к образованию нескольких камней в желудке. С такой же проблемой сталкиваются люди, имеющие привычку грызть кончики волос.

Источник: riafan.ru