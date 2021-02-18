 

“Есть города, где хотят внедрять цифровые технологии”. Глава Smart City.UA Назаров рассказал об этапах создания “умного города”

18.02.2021, 23:08, Новости дня
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Наблюдая за цифровым развитием Киева, другие города Украины тоже стремятся к цифровизации, но из-за отсутствия опыта или понимания, с чего начать, у них возникают проблемы. Такое мнение в блоге для сайта “КиевVласть” выразил глава инициативы Smart City.UA Юрий Назаров.

Он отметил, что благодаря работе инициативы в столице с 2015 года реализовали более 40 проектов (комплексная городская система видеонаблюдения, система диспетчеризации муниципального пассажирского и технического транспорта, онлайн-сервисы для записи в детский сад и к врачу, е-петиции, карточка киевлянина, единый электронный кабинет жителя, е-билет и другие).

Smart City – решения обеспечивают взаимодействие между властями города, его жителями и бизнесом, подчеркнул Назаров. 

“В Украине есть ряд городов, где еще не начали, но очень хотят внедрять цифровые технологии. Но есть проблема – нехватка опыта и непонимание местного руководства, с чего начинать”, – отметил он и дал рекомендации, как создавать “умный город”. 

По его мнению, этот процесс можно разделить на три этапа: планирование, разработка и внедрение, развитие. 

“Представители местной власти должны понимать, что без четко поставленных и сформированных целей невозможно обеспечить развитие “умного города”. Прежде всего к планированию следует отнести создание экспертной рабочей группы, которая определяет цели и направления развития города, этапность внедрения smart-решений и ключевые показатели для определения эффективности работы. На этом этапе может быть сформировано три документа. Первый – это концепция или концептуальные основы развития города. Необходимо определить основные задачи, которые должны решить Smart City – проекты, а также направления цифровизации, которые являются приоритетными именно для города. Вторым документом должны стать стратегия или конкретные шаги по внедрению концепции. И наконец, третий документ – это программа цифровизации города”, – рассказал эксперт. 

Программа цифровизации города должна определять сроки действия проектов и суммы расходов на их финансирование; для ее разработки необходимо провести исследование имеющихся в городе или общине решений и сфер, требующих цифровизации (транспортная, коммунальная, социальная и другие сферы), пишет Назаров. 

“Далее нужно определить мероприятия программы. Здесь главное – помнить, что они должны соответствовать стратегическим целям развития города или общины. Исполнителями программы могут быть несколько подразделений, все зависит от количества мероприятий, которые в ней предусмотрены, и сложности цифровых решений, которые нужно реализовать”, – отмечает он. 

Назаров добавил, что следующий этап – разработки и внедрения идеи “умного города” – начинается с закупки товаров и услуг, необходимых для ее реализации.

“На этом этапе сверхважно правильно готовить документацию для закупок, чтобы получить именно то, что вам необходимо. То есть четко выписывать технические характеристики, требования к товарам, технические задания. Все это позволит закупить городу или общине именно то, что нужно”, – уверен эксперт.

Развитие “умного города”, по его словам, заключается в поддержке уже существующих решений и их масштабировании.

“Главное – помнить, что воплощение в жизнь концепции “умного города” – единой системы внедрения инновационных технологий во все сферы жизни общества – является вызовом времени. И чем скорее города начнут ее реализацию, тем быстрее они подготовятся к цифровизации всей страны и позволят своим жителям идти в ногу с будущим”, – резюмировал Назаров.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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