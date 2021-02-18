 

Зеленский ветировал закон о возобновлении конкурсов на госслужбу

18.02.2021, 23:08, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский 18 февраля ветировал закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы”.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады в карточке соответствующего проекта закона. 

Рада приняла этот закон во втором чтении и в целом 16 февраля. “За” проголосовали 289 народных депутатов. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля, в тот же день закон передали на подпись Зеленскому. Президент вернул его в Раду со своими замечаниями. 

Закон должен был возобновить проведение конкурсов, остановленных после введения карантина, связанного с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сказано в пояснительной записке к нему.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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