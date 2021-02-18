В Украине усилят карантинные ограничения и контроль за ними – Кабмин

18.02.2021, 23:08, Новости дня

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Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 18 февраля решила усилить карантинные ограничения в Украине и контроль за их соблюдением. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров.

На заседании рассмотрели эпидемическую ситуацию в западных областях: Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой, где зафиксирован рост заболеваемости COVID-19.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ситуация с повышением заболеваемости в конце февраля была ожидаемой, в этот период начинается сезонный рост ОРВИ.

Ляшко отметил, что без усиления карантинных ограничений и контроля за ними со стороны руководства областей, ситуацию удержать будет сложно.

“Комиссия приняла решение об усилении контроля за соблюдением карантинных ограничений, в том числе и со стороны руководства ОГА. К проверкам привлекаются работники полиции, Госпотребслужбы, представители местной власти, и эти меры нужно продолжать и усиливать”, – подчеркнули в сообщении.

Комиссия рекомендовала местным властям в случае необходимости принимать решение об ограничении на отдельных территориях, где были зафиксированы вспышки коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине подтвердили 6237 новых случаев коронавирусной инфекции. Последний раз более 6 тыс. новых случаев за сутки выявляли 15 января (7729).С начала пандемии коронавируса в Украине подтвердили 1 287 141 случай коронавирусной инфекции, скончалось 24 852 пациента с COVID-19, выздоровело 1 134 120 человек.

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