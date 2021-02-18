 

Мнение: Страна малолетних преступников?

18.02.2021, 22:58, Разное
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Московское управление СКР поздравило подростков, которым исполнилось 14 лет.

«С этого дня тебе самому придется отвечать за убийство и причинение вреда здоровью, а также корыстные преступления, такие как кража, грабеж, разбой, угон и вымогательство», — говорится в видео. подчиненные Бастрыкина  напомнили, что 14 лет подросткам  придется отвечать за терроризм, захват заложников и насильственные действия сексуального характера….

Все-таки, у людей в погонах искривленное восприятие мира. Похоже, что они всех вокруг считают преступниками. И не сомневаются, что если человек не в тюрьме, это не его заслуга, а их недоработка.

И российских подростов, всех без исключения, в СКР, похоже, считают малолетними преступниками. Готовыми убивать, грабить, насиловать, захватывать заложников…  Мол, до 14 лет они могли это делать безнаказано, но лафа закончилась, отныне за все эти преступления придется отвечать по всей строгости закона.  Иначе, не стали бы записывать такое видео.

Мне одному показалось, что это видео выглядит завуалированным призывом, что  если убивать, насиловать, грабить… ,  то надо успеть совершить эти преступления до того, как подростку исполнилось 14 лет?

Источник: Ирек Муртазин



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