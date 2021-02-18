Личное: “Постараться раскрыть мужа”

18.02.2021, 22:40, Разное

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Вам письмо для самостоятельного разбора.

Но ситуация тут не такая простая. То, что описывает автор, это ее презентация, за которой надо увидеть ее реальный запрос. Это первая часть задачи.

А вторая часть задачи – увидеть ее реальную проблему и сравнить с запросом.

Вот когда научитесь делать это с письмами, сможете совсем самостоятельно все разбирать. Вообще без меня.

floyd_27

Здравствуйте уважаемая Эволюция.

Если для разбора сочтете интересной, мне, конечно, дико повезет.

У меня такая ситуация.

С мужем (ему 26, мне 25) познакомились полтора года назад, через 5 месяцев он сделал предложение, почти сразу поженились. Сейчас ровно год прошел со свадьбы. И нахожусь на распутье: то ли пробовать дальше, то ли разводиться.

Муж как человек хороший, добрый, ответственный, сориентированный на семью, заработки и т.п. Что он настроен жениться, дал понять еще на 1-м свидании (почти что прямым текстом об этом сказал). Первое впечатление у меня было «человек явно не мой», но второе – «но он такой добрый, хороший и без выпендрежа», что потихоньку влюбляешься.

Понимая его решительность, разговаривали о том, что все-таки вступать в брак слишком быстро, без совместного сожительства перед этим – не лучшая идея. Но он не стал откладывать предложение, и я согласилась. Ревела в момент предложения то ли от радости, то ли от неуверенности, действительно ли согласна идти за него замуж. Но и отказаться не готова/не сориентировалась взять время на подумать.

Поженились, все вроде бы отлично. Первые полгода душа в душу живем. Дальше летом я уезжаю к родителям на месяц, возвращаюсь «остывшая». Но чувства быстро (за месяц) вернулись, так сказать. Однако, спустя полгода, после совместной поездки к моим родителям в этот новый год снова остывание и никаких подвижек к оттепели за уже полтора месяца нет.

Все плюсы мужа (умный, добрый, щедрый, ответственный, постоянный, красивый, идеально в быту) уходят на второй план. Минусы, наоборот, обостряются. То, что смущало в начале знакомства, сейчас особенно острым кажется. Это типа «мы с разных планет». Он не слушает музыку от слова совсем, а я без нее не могу жить; почти полное несовпадение по киновкусам (я смотрю фильм и от восхищения в экстазе, ему не зашел); он не любит никак развлекаться (гулять, настольные игры, собраться компанией), я иногда люблю; его психология и душевные скитания не интересуют, у меня снова наоборот.

Он очень закрытый, серьезный, без увлечений от слова совсем, не желающий ничего для себя, все для семьи. Вероятно, у мужа смесь флегматика от природы + особенности воспитания: его родители подчеркивали старшинство брата-близнеца мужа, который рожден на 15 минут раньше, но т. к. муж младше, он должен слушаться «старшего». Нетерпимость их отца к проявлениям эмоций, развлекух и т. п. Все это (а еще почти полное отсутсвие денег в период учебы, мы учились в мгу с оочень требовательными преподами без возможности совмещать учебу с работой) поспособствовало дикой замкнутости и закрытости мужа.

Поначалу эта замкнутость смущала, но не напрягала, иногда даже вызывала теплые чувства и понимание. И это такое наше несовпадение «по духу» и «волнам», казалось, сглаживалось общими стратегическими целями по жизни: семья, дети, работа и т.п. Детей планировали в ближайший год.

Сейчас то ли кризис первого года брака, который нужно пережить (приложив усилия, но какие?..). То ли нужно разводиться, пока нам только 25/26 лет и нет детей. То ли подождать какой-то период и посмотреть, изменится ли ситуация за это время, и если нет, то разводиться по истечении этого периода. То ли постараться «раскрыть» мужа, и дать свободу тому, что, как я думаю, он привык себе запрещать (иметь какие-то увлечения), т.к. «это все показывает слабость мужика и для мальчиков» (так он говорит). За полтора года совместной жизни он все-таки немного разжался: стал больше шутить и порасслабленее себя вести, но будут ли подвижки дальше – неизвестно..

Буду очень благодарна за разбор или совет.

Заранее спасибо!