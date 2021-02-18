Число случаев коронавируса в мире превысило 110 млн

18.02.2021, 22:34, Новости дня

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110 млн случаев, скончалось 2 432 825 человека, информирует университет Джонса Хопкинса.

По последним данным университета, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, коронавирусной инфекцией в мире заразились 110 024 593 человека, скончались 2 432 825 пациентов, выздоровели почти 62 миллиона заразившихся, передает РИА «Новости».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

За минувшие сутки в РФ выявлено 13 447 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1950, Санкт-Петербурге – 1094, Московской области – 577.