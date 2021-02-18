В «Секрете на миллион» Алиса Мон призналась, что сбежала от мужа-тирана

18.02.2021, 22:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новой героиней программы «Секрет на миллион» стала звезда 90-х Алиса Мон. Певица откровенно призналась Лере Кудрявцевой, что она сбежала от мужа-тирана, а также объяснила свое внезапное исчезновение со сцены.

По словам Алисы Мон, до свадьбы супруг носил ее на руках и обещал, что превратит ее жизнь в сказку. На самом деле он оказался домашним тираном, который ограничивал певицу во всем и поднимал на нее руку. Артистка терпела все это, так как любила его и думала, что муж «просто нетерпимый и вспыльчивый человек». Алиса Мон заявила Лере Кудрявцевой, что она чувствовала себя «вещью», у которой не было ни своей записной книжки, ни даже собственного кошелька.

Единственной радостью для Алисы Мон стал сын, но однажды она чуть не потеряла его. Врачи твердили звезде 90-х, что мальчик не выживет. Сына артистке удалось спасти, но спустя время у нее самой начались проблемы со здоровьем. Из-за сильной боли в груди она оказалась на столе у хирурга.

Лера Кудрявцева очень удивилась тому, что Алиса Мон больше не ждет женского счастья. Исполнительница призналась, что человека, которого она любила, больше нет на свете. Однако чувства не угасли, а она до сих пор не может его забыть.