Андрей Мягков: «Роль Жени Лукашина сломала мне актерскую карьеру»

18.02.2021, 22:22, Разное

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Андрея Мягков, который скончался в возрасте 82 лет, неоднозначно относился к роли Жени Лукашина, сделавшей его знаменитым. Он был уверен, что амплуа в фильме «Ирония судьбы» сломало ему актерскую карьеру.

После того, как легендарная картина вышла на экраны в 1976 году, Андрей Мягков проснулся популярным. При этом, он уже на тот момент успел сняться в 12 фильмах. Артист отмечал, что ранее все было «мимо кассы». Несмотря на блестящее перевоплощение в Женю Лукашина, его не считали актером одной роли. Андрею Мягкову удавалось во всех проектах, где он был задействован, создавать уникальные образы.

В одном из интервью Андрей Мягков рассказал, что на пробах его увидел Филипп Ермаш, возглавляющий Госкино СССР. Тогда он сказал Эльдару Рязанову, чтобы он не брал «этого актера, который пьяный даже на пробах». Спустя много лет артист заявил, что «Ирония судьбы» сломала его карьеру, так как многие считали его алкоголиком, хотя спиртные напитки он не любил. Кроме этого, Андрея Мягков, отлично сыгравший Женю Лукашина, просто ненавидел баню.

На протяжении последних 15 лет жизни актер не снимался, так как многие сценарии считал слабоватыми. Поклонники смогли увидеть его в продолжении «Иронии судьбы», где артист прочел монолог своего постаревшего героя. Андрей Мягков увлекался рисованием портретов, а также писал детективные рассказы, по одному из которых сняли телесериал.