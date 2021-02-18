Британские генетики нашли в кишечнике человека 140 тысяч видов вирусов

18.02.2021, 22:22, Разное

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Генетики из Великобритании рассказали о том, что они завершили проведение масштабного исследования, в процессе которого изучалось разнообразие кишечного микробиома. В результате, в организме человека было обнаружено приблизительно 140 тысяч видов вирусов, которые обитают в кишечнике. При этом, половину из них исследователи ранее никогда не наблюдали.

Исследование проводили специалисты Института Сенгера и Европейского института биоинформатики. В процессе изучения данного вопроса генетики проанализировали свыше 28 тысяч образцов, взятых из кишечного микробиома добровольцев. Ученые применили метод метагеномики, при котором секвенируется ДНК смешанных организмов. В результате, экспертам удалось идентифицировать более 140 тысяч вирусов. Александр Алмейд, один из авторов данного исследования, напомнил, что не все из них вредны для человека. Вирусы является неотъемлемыми компонентами, без которых не может существовать экосистема кишечника. При этом, генетики удивились тому, что большинство из них они ранее даже не встречали.

Ученые идентифицировали новую кладу вирусов, у которых есть совместный предок губафаг. Эта группа стала второй по распространенности в микробиоме кишечника, после crAssphage, выявленного в 2014 году. Генетики сообщили, что им удалось в процессе исследования обеспечить высочайшее качество реконструированных вирусных геномов. В результате, исследователи смогли получить полные геномы, с помощью которых можно разработать новые методы лечения с применением противомикробных препаратов.

Источник: ria.ru