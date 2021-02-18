 

Мнение: Князь как затычка

18.02.2021, 22:18, Разное
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Коротко на тему предложений поставить на Лубянке статую Александра Невского.
Некоторые искренне недоумевают, причем здесь Александр Невский, где Лубянка, а где князь.
Тут все предельно просто.

Во время конкурса "Имя России" в 2008 году организаторы увидели, что товарищ Сталин уверенно побеждает в общероссийском опросе как главное имя России. После этого они решили что-то с этим делать. Сначал обвинили спамеров в голосовании за Сталина, а потом и вовсе обнулили голосование и начали заново. Решили сделать победителем Александра Невского (до этого была накрутка за Николая II, но ее быстро свернули) и начали за него накручивать голоса, лишь бы там не победил Сталин и сделали именем России Александра Невского. Заодно надули и Столыпина, а ранее накручиваемый Николай II не попал даже в десятку. В общем та еще клоунада была – конкурс по сути превратился в забавную борьбу со Сталиным.
Идентичным образом боролись с ожидаемой победой Сталина в 2014-м году на конкурсе "Имя победы", откуда Сталина просто исключили (те самые добрые люди с ВГТРК, которые ныне ратуют за историческую достоверность).

С Лубянкой аналогичная история. Видя настроения в обществе и настрой на возвращение Желеного Феликса на Лубянку (которое более вероятно, чем скажем 10 лет назад), снова Александра Невского используют как затычку по принципу "лишь бы не…"
И если вспомнить, как был сфальсифицирован конкурс "Имя России", то совсем не удивлюсь, если и на этот раз Александра Невского будут пытаться использовать, на этот раз против Дзержинского.
В общем, ничего у наших антисоветчиков не меняется, с фантазией у них не очень хорошо.

При этом против самого князя Александра Невского или памятников ему лично я ничего не имею. Можно и должно ставить ему памятники в честь побед над иностранными агрессорами. Но причем тут Лубянка? Не стыдно так князя использовать?

Источник: Colonel Cassad



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