“Покупка канала у Порошенко стала самой сложной сделкой в жизни Порошенко”. Соцсети обсуждают покупку экс-президентом телеканала “Прямий”

18.02.2021, 22:17, Новости дня

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Накануне заседания СНБО, на котором, по слухам, могут быть введены санкции против собственника телеканала “Прямий” экс-нардепа Владимира Макеенко”, пятый президент Украины Петр Порошенко подтвердил покупку телеканала.

В интернете активно отреагировали на это событие. “ГОРДОН” публикует подборку постов с реакциями пользователей соцсетей.

Сам Порошенко в Facebook обратился к президенту Владимиру Зеленскому: “Владимир Александрович, завтра на СНБО можно ввести санкции против “террориста” Порошенко!”

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/903802853792693/

Большинство шуток посвящены тому, что телеканал связывали с Порошенко задолго до официальной покупки. Некоторые смеются над “сюрпризом” Зеленскому.

Покупка телеканала Прямой у Порошенко стала самой сложной сделкой в жизни Порошенко.

Покупатель и продавец отчаянно, до хрипоты торговались, врали и пытались наебать друг друга.

Оба остались недовольны результатом, не дожали.

* pic.twitter.com/psP03XiF1B

— Старшина В * Засадε (@SirAndrosPaphos) February 18, 2021

* Петро Порошенко одружився з депутаткою Київради Мариною Порошенко *

— неможливо (@your_melanie) February 18, 2021

https://www.facebook.com/shashkova.maryna/posts/5091667360906185

https://www.facebook.com/roman.nekravets/posts/3742711495796577

О как! Порошенко придбав телеканал “Прямий”. Коли тобі обіцяли буцегарню, але дають шанс виправитися)

— Kostenko_Inna (@InYv_Sergienko) February 18, 2021

Тепер час викупити назад Липецьку фабрику.

— пан В’ячеслав Рушник (@slavapolotence) February 18, 2021

З нетерпінням чекаю на посиденьки РНБО завтра і на їх спроби розпетляти промблему, яку їм створив Порошенко сьогодні. А скільки айкосів буде викурено цієї ночі…

— Odoacer (@Noumen_11) February 18, 2021

https://www.facebook.com/dmitro.raimov/posts/4163297230361305

https://www.facebook.com/kristina.berdinskikh/posts/10161022361866164

https://www.facebook.com/petrimazepa/posts/1654956851376424

https://www.facebook.com/galina.blinova.9883/posts/766670747323004

Есть и более серьезные посты – пользователи анализируют ситуации и эмоционально реагируют на нее.

https://www.facebook.com/a.vigirinskiy/posts/2510797702548187

Єбать, це не жарт, вони реально радіють тому, що Порошенко забрав свій канал у пряму власніть з власності Макеєнка. Того самого Макеєнка, який до речі під час Майдану брав участь на стороні Януковича і голосував за диктаторські закони 16 січня. Сука, свято пиздець. Йобнуті нахуй. pic.twitter.com/0LZIMfeA5j

— пан В’ячеслав Рушник (@slavapolotence) February 18, 2021

https://www.facebook.com/k.kobernik/posts/10226283890754656

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/3689521677783994

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