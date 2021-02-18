Мнение: Спасите детей

18.02.2021, 22:16, Разное

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Ничто так не бесит – и не убеждает, что мы живем в чрезвычайно порочном государстве с полностью выгоревшим обществом, – как реклама от “благотворительных фондов помощи детям”. Конечно, эта мерзость давно уже с нами, но иногда вот услышишь – и накатывает, как в первый раз… Вот в очередной: бормочет “Эхо Москвы”, и там посреди какой-то дикой передачи о “пользе пива для похудения” – вдруг бодрая реклама от “благотворительного фонда” – “Давайте все вместе поможем девочке Алине!”

Прислушался – история стандартная, до зубной боли: есть девочка, она лежит в больнице, у нее обнаружился рак, однако своевременная операция может ее спасти, ура! – давайте только все вместе скинемся, дорогие друзья, ведь на операцию нужно 4 миллиона рублей!

И таких вот “благотворительных историй” – тьмы, меняются только суммы.

Вдуматься – это ведь волосы зашевелятся на голове. Получается – имеем ребенка, он уже в больнице, у него болезнь, угрожающая жизни; врачи говорят, что могут его спасти – НО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ! И не будут делать – пока им не принесут 4 миллиона. А если не принесут? Ну тогда, значит, ребенок умрет. Прямо у них на руках – и они будут смотреть, как он умирает. Ну и еще, возможно, проклиная “слишком жадных родителей”.

По-моему, тут целый букет статей Уголовного Кодекса. Во-первых – ст. 125. “Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу” – подходит просто на 100%. Во-вторых – ст. 293, “Халатность”. “Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности”, – ибо как еще охарактеризовать поведение врача, который знает, что нужна операция, может провести операцию, но ее не делает? Разве не это называется “неисполнение своих обязанностей”? А как тогда это называется?

Наконец, статья 290 – “Вымогательство взятки”. Потому как эти “4 миллиона для девочки Алины” – это ведь натуральная взятка и есть. Должностное лицо требует денег за то, что оно и так ОБЯЗАНО сделать – спасти жизнь ребенка.

Ну и я, конечно, молчу про “клятву Гиппократа”, на которую во всех подобных случаях врачи просто кладут с прибором и с особым цинизмом. Особенно, когда они в беспомощном состоянии перед лицом смерти оставляют больного ребенка…

Могут сказать, что “ведь и на Западе тоже так”, поэтому, дескать, так можно. Есть у тебя страховка – живи, тебя будут оперировать и спасать; нету – гуляй, не забудь заказать место на кладбище. Однако тут есть существенный нюанс: у нас в РФ мы, во-первых, все автоматически застрахованы в Фонде ОМС (и все платим налоги в этот фонд, который тоже автоматом взимают с нашей зарплаты); а во-вторых – у этой страховки, по закону, НЕТ ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА ПОКРЫТИЯ!

То есть ситуация была бы цинична, но хотя бы понятна, если бы у нас каждый знал – мол, у тебя есть полис ОМС, но покрывает, условно, медуслуг на 10 тысяч рублей в год. То есть за этот полис тебя может раз в год принять врач, предложить открыть рот и сказать “а”. Это, дескать, и будет услуга на 10 тысяч рублей, ну а всё, что сверх того – то, извините, за денежки, обращайтесь к благотворительным фондам.

Но ведь этого в положении о ФОМС нет! Следовательно, государство обязуется, сколько бы ни стоила операция – хоть 4, хоть 400 миллионов – провести ее для девочки Алины и для любого другого ребенка с гражданством РФ, потому что именно в этом и заключается смысл СТРАХОВАНИЯ!

Тут ведь имеется еще и крайне деликатный (и очень грязный) аспект: а почему, собственно, операция по спасению девочки Алины стоит 4 млн.? Почему не 1 млн.? Не 10 млн., но долларов? Кто и как проводит оценку цены ОПЕРАЦИИ (не лекарств!) – если оперировать будут, как ни крути, те же самые врачи-хирурги в той же самой больнице на госзарплате (дьявольски низкой, конечно же)?

Каждый рекламный призыв – по радио и по ТВ – “пожертвовать денег на больных детей” – это прямое указание на то, что у нас в стране существует и процветает у всех на глазах откровенно беззаконная система шантажа и вымогательства денег у умирающих и их безутешных родственников в ГОСУДАРСТВЕННЫХ клиниках, абсолютно ПОВЕРХ всех законов и целого букета статей Уголовного Кодекса. Самый гнусный вид шантажа – шантаж смертью ребенка.

И только баранья покорность. А они даже не скрываются.