Названы даты перевода транзита грузовиков свыше 12 тонн на ЦКАД

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18.02.2021, 22:14, Новости дня
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Транзит грузовиков свыше 12 тонн переведут с дорог Подмосковья и МКАД на ЦКАД на 20-21 февраля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«На 20-21 февраля транзит грузовиков свыше 12 тонн переводится на ЦКАД. Такая практика будет применяться и дальше», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Москва и Подмосковье приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД). Первые ограничения будут действовать с 9 утра 20 февраля до 9 утра 22 февраля.

«Для грузовиков, которые едут в Москву и имеют действующий пропуск – ничего не изменится (…) ЦКАД – для транзита, МКАД – для жителей агломерации», – пояснили в дептрансе.

Ранее «Автодор» сообщил, что стоимость проезда по четвертому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-4) составит в среднем 2,5–5 рублей за 1 км.



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