Apple представила эмодзи с бородатыми женщинами

18.02.2021, 22:14, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американская компания Apple представила операционную систему iOS 14.5 с обновленной коллекцией эмодзи, в которую вошли изображения бородатых женщин.

По информации портала The Verge, новый набор эмодзи из выпуска Emoji 13.1 Консорциума Unicode будут добавлены в новую бета-версию iOS 14.5. Помимо группы эмодзи изображающих бородатых женщин, пользователи увидят иконки людей с большей вариацией тона кожи, передает сообщение портала РИА «Новости».

Также компания добавила несколько новых эмоций и вариантов сердечек. Еще одной новинкой стал шприц, который наполнен не красной жидкостью, как было раньше, а прозрачной, многие пользователи успели предположить, что изображение является отсылкой к вакцине от коронавируса.

Публичные версии операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5 станут доступны позднее.

Ранее сообщалось, что пользователи Telegram не оценили обновленные для iOS, Android, WhatsApp и Twitter эмодзи, среди которых есть мужчины разных рас в свадебной фате.