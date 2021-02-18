Мнение: О символичном разочаровании в Apple

18.02.2021, 22:12, Разное

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Всё проходит…

Или даже так – Sic transit gloria mundi! ©

Много было славных имён, превратившихся в мастодонтов и динозавров со временем. Теперь пришёл черёд ещё одного. Но – какого! Целый культ вокруг него успел сложиться с миллионами последователей по всему миру. Одного только слова достаточно, чтобы любой понял, о ком речь.

Apple!

Вот и твой час, похоже, пробил.

Важная новость из мира финансов, а не технологий. Легендарный инвестор, один из самых богатых людей мира, Уоррен Баффет на фоне последних событий перетряхнул свой инвестиционный портфель. Что происходит, в общем, далеко не каждый день.

В IV квартале 2020 года компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сократила размер длинной позиции в акциях Apple Inc. с 947,5 млн до 887,1 млн штук. Это следует из опубликованного инвестиционным гигантом отчёта 13F. По состоянию на конец прошлого года объём яблочной позиции составлял около 120 млрд долл. или чуть меньше половины всего инвестиционного портфеля компании на рынке акций (270 млрд долл.). Похоже, технологический гигант, чьё имя стало уже нарицательным, заметно разочаровал опытного инвестора.

Но это ещё не всё. Взамен Berkshire Hathaway купила акции второй по величине нефтегазовой компании #США Chevron. По состоянию на 31 декабря 2020 года размер данной позиции составлял 48,5 млн акций стоимостью чуть выше 4 млрд долл.

Эти новости спровоцировали заметный рост бумаг американских энергетических компаний, которые подорожали в среднем примерно на 2%.

Компания Баффета также перетрясла свой портфель акций фармацевтических компаний, заметно увеличив позиции в бумагах Merck (+28,1%), Abbvie (+20,1%) и Bristol-Myers Squibb (+11,2%), а также – ещё один символический жест! – продав все акции Pfizer. Той самой фирмы, чья вакцина от CoVID-19 ставится людям по всему миру. Кажется, финансовый гуру не верит в дальнейшие прибыли «спасителя человечества».

Наконец, Berkshire Hathaway избавилась от акций финансовых компаний, таких как JPMorgan, PNC Financial и M&T Bank, а также продала все бумаги золотодобывающей компании Barrick Gold, которые купила ранее в 2020 году.

Вот такие вот подвижки в инвестиционных предпочтениях человека-легенды. И если с финансовым сектором и золотом всё более-менее понятно на фоне того хаоса, который устроили монетарные власти, то выбор в пользу обычной нефти вместо высоких технологий – как минимум, весьма интересен. И где-то зарыдала маленькая Грета Тунберг…

Так что же Уоррен Баффет понял такого важного про #нефть и газ, чего ещё массы людей осознать не успели?

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