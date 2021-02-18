Ремонт у соседей – Личное мнение

18.02.2021, 22:02, Разное

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Иногда я себя боюсь. Пишу вам — будьте добрее, как тут — снова опять.

9-летняя девочка из Читы убита выстрелом. Стрелявший — сосед, как говорит теперь на допросе он просто хотел повредить дверь.



Фото: Соцсети

За несколько минут девчушка рассказывала в прямом эфире, как сосед ломится к ним, угрожает, а ей очень страшно. Видео — тут.

Что же заставило убийцу стрелять? Давайте поговорим, это важно.

Сосед выпил, а у девчонки родители затеяли ремонт. Шум, гам, папа убежал в магазин, дома остались строители. Вы слышали, как сверлят стены? У всех соседи делали это?

Много лет назад и я сталкивалась с подобной проблемой. Мне нужно писать, а тут — прямо в голову сверлят. И это продолжается неделями, месяцами. Есть деньги — сверлят. Потом три дня до получки — тишина.

В моменте я осознаю, что человек может реально сойти с ума от звуков. Одним моим знакомым вот так вот три года сверлили.

Сосед не смог выбить дверь. Взял ружьё и стрельнул. Девочка, едва начав жить, погибла.

К чему это я? Ах, да: всегда думайте о последствиях.

Не нужно качать права, решайте конфликты мирно. Входите в положение соседей — им ваш ремонт не впёрся.

Убийцу безусловно посадят, но разве это вернёт ребёнка? Ах, ну вы же были в своём праве, когда сверлили? Вам теперь от этого легче?

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