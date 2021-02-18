 

Эксперты назвали три причины массового бегства россиян из США

18.02.2021, 22:00, Разное
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В последнее время российские мигранты всё чаще возвращаются на родину из США. Эксперты назвали три основных причины такой тенденции.

Специалисты считают, что в Соединённых Штатах мигранту тяжело найти квалифицированную и высокооплачиваемую работу. Трудоустроиться удаётся далеко не всех. Кроме того, в “стране свободы” дорогое жильё, а самое доступное – плохого качества. Наконец, в США высокие налоги, которые составляют не менее трети зарплаты, поэтому зачастую мигранты погрязают в долгах, сообщает телеканал “Царьград”.



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